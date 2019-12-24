Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 20 млн 610 тыс. манатов министерству труда и социальной защиты населения на реализацию ряда социальных проектов.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут направлены на строительство индивидуальных жилых домов для инвалидов Карабахской войны, а также семьям шехидов.
Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана, предусмотренного на 2019 год.
Х.Насирзаде
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