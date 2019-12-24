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Социум 24.12.2019 16:57

Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 20 млн 610 тыс. манатов министерству труда и социальной защиты населения на реализацию ряда социальных проектов.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на строительство индивидуальных жилых домов для инвалидов Карабахской войны, а также семьям шехидов.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана, предусмотренного на 2019 год.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНВАЛИДЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]