Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает во вторник канцелярия британского премьера.
"Говоря о Сирии, премьер-министр подчеркнул важность оценки ООН для доставки помощи тем, кто в ней нуждается", - заявили на Даунинг-стрит.
Также они затронули тему Ливии, отметив важность политического процесса в стране при поддержке ООН.
Эрдоган поздравил Джонсона с недавней победой Консервативной партии Великобритании на выборах в парламент. Лидеры договорились продолжать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и безопасности.
США готовы к любым "сюрпризам" от Северной Кореи на Рождество - Трамп
Лидеры стран СНГ, Грузии и Украины поздравили президента Азербайджана с 58-летием
Эрдоган, Токаев и Жээнбеков поздравили по телефону президента Алиева с днем рождения
Акции китайских IT-компаний больше других выиграют от торгового соглашения США и КНР - Morgan Stanley
Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк уйдет в отставку в июне 2020 года
Vodafone Украина и партнеры вложат $20 млн в запуск 4G-сети в киевском метро
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов
Новый центр DOST в Хазарском районе сможет ежегодно обслуживать свыше 70 тыс. граждан
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г