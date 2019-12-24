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Дальнее зарубежье 24.12.2019 19:05

Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает во вторник канцелярия британского премьера.

"Говоря о Сирии, премьер-министр подчеркнул важность оценки ООН для доставки помощи тем, кто в ней нуждается", - заявили на Даунинг-стрит.

Также они затронули тему Ливии, отметив важность политического процесса в стране при поддержке ООН.

Эрдоган поздравил Джонсона с недавней победой Консервативной партии Великобритании на выборах в парламент. Лидеры договорились продолжать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и безопасности.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]