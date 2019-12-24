Россия предложила Белоруссии повышение цены на газ до $152 за тысячу кубометров - Лукашенко

Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году до $152 за тысячу кубометров (с $127 за тысячу кубометров в 2019 году, или почти на 20% - ИФ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш (президентов - ИФ) уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!" - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Фрагмент интервью размещен на сайте белорусского президента.

Комментируя достигнутые по итогам последних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности, Лукашенко сообщил, что конкретных цифр и контрактов еще нет. "Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (России - ИФ) некие сигналы идут", - отметил он.

Как сообщалось, после переговоров с Путиным 20 декабря Лукашенко заявил о достижении договоренностей о сохранении в 2020 году текущей цены на газ для Белоруссии - $127 за 1 тыс. кубометров.

"По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник (24 декабря - ИФ) в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - сказал Лукашенко в минувшую пятницу.

Как сообщалось, Белоруссия неоднократно предлагала снизить цену поставок газа в республику с 2020 года до уровня Смоленской области, мотивируя это необходимостью создания равных условий для субъектов хозяйствования как ключевого элемента углубления интеграции двух стран.

Между тем, накануне переговоров с Лукашенко Путин заявил, что считает "странноватым" предложение Минска о снижении цен на энергоносители в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов.

"Это (снижение цены на газ для Белоруссии - ИФ) можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов. В том числе, в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы - контрольные и эмиссионные. Даже общие правила в сфере антимонопольной политики, а может быть и общий орган (. . .). Поэтому забегать вперед и начинать дотировать Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", - сказал Путин.

Он отметил, что Белоруссия хотела бы получать газ по цене соседней Смоленской области. "Мы же продаем все в Белоруссию беспошлинно. Это первое. Второе - что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа в Европу, и в Белоруссию. У Белоруссии самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров - это $127 за 1 тыс. кубов. В Европу за $200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза", - сказал российский президент.

Путин напомнил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет $70 за 1 тыс. кубометров, для промышленности - $75 за 1 тыс. кубометров и $62 - для населения. "При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 млрд (кубометров газа - ИФ). В Белоруссию мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы дотируем целиком такой первичный энергоноситель как газ для всей страны. Согласитесь, это вопрос очень странный. То есть Россия должна дотировать другую страну также как самую дотируемую в России область - Смоленскую. Это странновато", - сказал Путин.