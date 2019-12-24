Азербайджан и АБР подписали соглашение о втором кредите в $250 млн на повышение эффективности госсектора

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о втором кредите в размере $250 млн на повышение эффективности госсектора, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Кредитное соглашение 16 декабря подписали министр финансов Самир Шарифов и глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков», - отметили в банке.

Ожидается, что кредитные средства будут перечислены на счет правительства Азербайджана до конца 2019 года.

Кредит предоставлен на 15 лет с трехлетним льготным периодом по ставке LIBOR+0,5%.

Как сообщалось ранее, Совет директоров АБР 28 ноября 2019 года утвердил предоставление Азербайджану второго кредита в размере $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма II" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 2).

Данная программа направлена на улучшение управления в государственном секторе и диверсификацию экономики. Правительство Азербайджана, реформируя правовые и институциональные структуры, также способствует улучшению деловой среды и доступа к финансированию для малых и средних предприятий (МСП).

В рамках данной программы правительство Азербайджана реализовало 22 реформы в области государственного финансирования, улучшения корпоративного управления в госкомпаниях и в финансовом секторе. По оценкам АБР, одна из осуществленных сильных реформ связана с внедрением корпоративных стандартов в госкомпаниях.

Совет директоров АБР в декабре 2017 года утвердил выделение Азербайджану кредита на сумму $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1).

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов и грантов на сумму $5,1 млрд.

А.Азизов