Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели

Еврокомиссия обязала лидирующий в Европе онлайн-сервис по бронированию отелей Booking.com до середины июня 2020 года изменить подачу информации об отелях и скидках на них, и не использовать манипулятивные методы при выдаче результатов поиска.
"В результате диалога с Европейской Комиссией и национальными ведомствами по защите прав потребителей сервис Booking.com взял на себя обязательство внести изменения в подачу информации о ценах и скидках на отели. После того, как эти новые изменения будут введены, потребители получат доступ к более правдивой информации и возможность делать более правильные сравнения предложений различных отелей", - говорится в сообщении пресс-службы высшего органа власти Евросоюза.
Как уточняется, теперь сервис будет сообщать потребителям, что объявление "последний доступный номер!" относится только к предложениям на платформе Booking.com, а также не будет заявлять, что предложение низкой цены ограничено по времени, если та же самая цена доступна и вне рамок этой акции. При наличии рекламных контрактов с поставщиками жилья сервис должен будет указывать, что высокое место отеля или апартаментов в поисковой выдаче является платной рекламой.
При объявлении скидки пользователи Booking.com должны будут видеть, что она предоставляется относительно обычных цен, а не цен в другие даты или при иных условиях размещения.
Кроме того, сервис должен четко показывать, кто сдает жилье - частный владелец или компания, а также общую стоимость размещения, которую потребителю предстоит заплатить, включая все сборы, пошлины и налоги. Распроданное жилье должно быть представлено в выдаче в точном соответствии с поисковым запросом.
Сервис обязался внести все изменения не позднее 16 июня 2020 года.
"Сервисы онлайн-бронирования жилья используют такие манипулятивные методы, как сокрытие спонсорства в поисковой выдаче, неоправданное давление на пользователей кратковременностью акций или искажение информации о скидках. Жизненно важно, чтобы лидеры рынка, такие, как Booking.com, не применяли подобные способы манипуляции. Европейская комиссия продолжит мониторинг всех туристических онлайн-платформ для обеспечения справедливой онлайн-среды для потребителей", - цитирует пресс-служба комиссар по вопросам юстиции и потребителей Дидье Рейндерса.
Booking.com - сервис онлайн-бронирования отелей и частного жилья, на котором представлено более 28 млн объектов размещения в 228 странах. Основан в 1996 году в Голландии, сейчас принадлежит американскому холдингу Booking Holdings. В европейских странах на него приходится 65,5% рынка онлайн-бронирования отелей. В России, по оценкам экспертов, доля сервиса еще выше и превышает 70%. По оценке сервиса Similarweb, портал Booking.com занимает первое место в мире в категории "Туризм и путешествия/размещение", также в первой тройке - порталы Aibnb и Agoda.
Попытки регулирования деятельности Booking.com предпринимались во многих странах в связи с его монопольным положением и возможностью давления на отельеров. В Турции он запрещен по решению суда. В России в ноябре 2019 года Федеральная антимонопольная служба обязала сервис прекратить практику заключения с отельерами договоров, включающих пункт о том, что они должны предоставлять на Booking.com самую низкую цену. Ранее подобного ограничения добились отельеры во Франции.
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