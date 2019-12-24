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ТЭК 24.12.2019 19:15

Регулятор Украины выдал новому оператору ГТС лицензию на транспортировку газа

Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) лицензию на транспортировку природного газа.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.

Постановление о выдаче лицензии вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно обновленному правительством 18 сентября плану "анбандлинга" (разделения бизнеса) "Нафтогаза Украины", оператором ГТС стал ОГТСУ, которому государство передаст в управление газотранспортную систему на 15 лет. Компания сможет полноценно заработать в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Ранее 24 декабря национальный энергорегулятор принял решение об окончательной сертификации ОГТСУ.

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Тэги: УКРАИНА, ГТС, СЕРТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]