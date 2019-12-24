Лукашенко отрицает свою причастность к исчезновению ряда белорусских политиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения о его причастности к исчезновению и возможному убийству ряда белорусских политиков в конце 90-х годов.

Ранее экс-боец спецотряда МВД Юрий Гаравский заявил в интервью Deutsche Welle, что участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко.

"Никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. (...) Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (директор ФСБ России Александр Бортников - ИФ), ни наш Вакульчик (глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик - ИФ), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды", - заявил Лукашенко.

"Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси (нескольких человек - ИФ)", - продолжил президент.

"Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар (экс-глава Центризбиркома - ИФ) был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были", - заметил Лукашенко. Бизнесмена Анатолия Красовского, по словам президента, он "вообще не знал".

Лукашенко также считает публикацию Deutsche Welle провокацией. Однако, по его словам, он поручил Следственному комитету "разобраться" с озвученной информацией.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное же дело существует. Пусть он приедет, даст показания. Он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек. Дайте показания. Тишина", - сказал глава государства.

"Зачем это надо? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы", - сказал Лукашенко.