В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

24 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся итоговый в 2019 году семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему: «Методическая шкатулка опытного педагога. Дидактические средства обучения как компонент педагогического процесса начальной школы».

Перед его участниками выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

В рамках семинара перед собравшимися выступила педагог, доцент Бакинского славянского университета Фикрия Мурадова. Она рассказала о современных тенденциях преподавания русского языка и поделилась своими методическими разработками.

По теме семинара также выступили учителя русского языка и литературы Комплекса «школа-лицей» при Бакинском славянском университете Сабина Салманова, школы №145 города Баку Людмила Барканова и Эльнара Мамедова.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В завершение всем участникам семинара были вручены благодарственные письма за активное участие в проекте Российского информационно-культурного центра «Книги и писатели-юбиляры» 2019 года.