Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.885 RUR   0.0273 GBR   2.2004 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

24.12.2019 17:54

В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

24 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся итоговый в 2019 году семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему: «Методическая шкатулка опытного педагога. Дидактические средства обучения как компонент педагогического процесса начальной школы».

Перед его участниками выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

В рамках семинара перед собравшимися выступила педагог, доцент Бакинского славянского университета Фикрия Мурадова. Она рассказала о современных тенденциях преподавания русского языка и поделилась своими методическими разработками.

По теме семинара также выступили учителя русского языка и литературы Комплекса «школа-лицей» при Бакинском славянском университете Сабина Салманова, школы №145 города Баку Людмила Барканова и Эльнара Мамедова.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В завершение всем участникам семинара были вручены благодарственные письма за активное участие в проекте Российского информационно-культурного центра «Книги и писатели-юбиляры» 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]