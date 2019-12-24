В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ

24 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся итоговый в 2019 году семинар Методического центра русского языка РИКЦ на тему: «Методическая шкатулка опытного педагога. Дидактические средства обучения как компонент педагогического процесса начальной школы».
Перед его участниками выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
В рамках семинара перед собравшимися выступила педагог, доцент Бакинского славянского университета Фикрия Мурадова. Она рассказала о современных тенденциях преподавания русского языка и поделилась своими методическими разработками.
По теме семинара также выступили учителя русского языка и литературы Комплекса «школа-лицей» при Бакинском славянском университете Сабина Салманова, школы №145 города Баку Людмила Барканова и Эльнара Мамедова.
Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В завершение всем участникам семинара были вручены благодарственные письма за активное участие в проекте Российского информационно-культурного центра «Книги и писатели-юбиляры» 2019 года.
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