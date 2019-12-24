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В Пентагоне рассматривают возможность сокращения присутствия США в Африке - газета

Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает предложения о сокращении или полном выводе подразделений американских вооруженных сил из стран Западной Африки, сообщает во вторник американская газета The New York Times.

По ее данным, речь идет о возможном выводе войск с недавно построенной базы беспилотников в Нигере, а также о прекращении оказания помощи французским вооруженным силам в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Предварительные решения по Африке, отмечает издание, как ожидается, могут быть сделаны в январе. При этом эти решения могут встретить волну критики со стороны конгрессменов, союзников и военных, поскольку возможная реализация этих планов так или иначе затронет американские военные миссии в других регионах.

Не исключено, пишет The New York Times, что вслед за сокращением американского военного присутствия в Африке, аналогичные решения могут быть рассмотрены и в отношении Латинской Америки.

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Тэги: США, АФРИКА, ПРИСУТСТВИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]