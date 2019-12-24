Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.
"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал президент на заседании Совета развития громад и территорий во вторник.
Как сообщалось, Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА и Мальского - главой Львовской ОГА своими указами от 5 июля.
Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).
Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
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