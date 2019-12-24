Лидеры стран СНГ, Грузии и Украины поздравили президента Азербайджана с 58-летием

Лидеры стран СНГ, Украины и Грузии поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с 58-летием.

В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении высоко отметил уровень доверительных отношений между двумя странами, выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений между Баку и Минском. «Устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджана, комплексные реформы и укрепление позитивного имиджа страны на мировой арене тесно связаны с вашим именем. Уверен, что многоплановое партнерство между Минском и Баку на основе крепкой дружбы и взаимопонимания будет и впредь успешно развиваться», - отметил Лукашенко.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем поздравлении назвала в азербайджано-грузинские отношения образцовыми. «Ваша страна является другом и партнером Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном являются образцовыми. Я считаю, что мы продолжим предпринимать много полезных шагов в направлении укрепления стабильности и дальнейшего укрепления стабильности в регионе», - отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении высоко отметил дружескую атмосферу переговоров между двумя странами, которая подтвердила взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства, а также подчеркнул, что Баку и Киев обладают широкими возможностями для углубления плодотворного двустороннего сотрудничества. «Полагаю, что успешная реализация результатов, достигнутых в ходе переговоров (16-17 декабря в Баку – ИФ), поможет поднять наши отношения на качественно новый уровень», - отметил Зеленский. Кроме этого, глава Украины пригласил азербайджанского коллегу посетить Украину, что, по его словам, укрепит «новые достижения украинско-азербайджанского партнерства».

Президент Молдовы Игорь Додон в своем поздравлении Алиеву выразил благодарность за «значительный вклад в укрепление двух дружественных стран», отметив заинтересованность в дальнейшем развитии молдавско-азербайджанского сотрудничества, которое полностью отвечает долгосрочным интересам двух народов в различных областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении отметил стабильное развитие взаимовыгодного, многостороннего и долгосрочного сотрудничества между Баку и Ташкентом. «Я хотел бы с большим удовольствием отметить, что ряд открытых и эффективных встреч, проведенных между нами в этом году, в том числе наши плодотворные переговоры в Баку в октябре, дали толчок развитию отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. Я уверен, что в результате наших контактов на высоком уровне наше стратегическое партнерство вскоре будет обогащено новым содержанием и смыслом в духе взаимного доверия и уважения, достигнув более высокого уровня в соответствии с потенциалом и возможностями наших стран», - подчеркнул Мирзиеев.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравлении подчеркнул, что его страна является сторонником дальнейшего углубления стратегического партнерства с Азербайджаном на всех уровнях, оставаясь приверженным многовековой дружбе и дружественному соседству. «Вы проводите сильную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на укрепление государственности Азербайджана, повышение благосостояния народа и имиджа страны. Уважаемый Ильхам Гейдар оглы, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в вашей высокой государственной деятельности, мира и процветания братскому азербайджанскому народу», - подчеркнул первый президент Казахстана.

Х.Насирзаде