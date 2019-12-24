Президент Алиев утвердил поправки в законе об ОМС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «Об обязательном медицинском страховании» (ОМС).

Текст поправок опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно изменениям в законе, сборы страховых взносов по ОМС начнутся с 1 апреля 2020 года. Исключения составят сборы средств из госбюджета, а также поступления от производителей алкогольной и табачной продукции и энергетических напитков (части акцизов к ним – ИФ). Сборы на ОМС по этим группам начнутся с 1 января 2020 года.

Согласно поправкам, представители частного и ненефтяного сектора будут в 2020 году направлять на ОМС 1% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов. В 2021 году отчисления для данной категории составят уже 2%. Работодатели, при этом будут обязаны выплачивать за работника 1% фонда зарплаты в 2020 году и 2% - в 2021 году. Кроме того, с части зарплаты, превышающей 8 тыс. манатов, будет дополнительно удерживаться 0,5%.

Работники нефтяного и госсекторов будут выплачивать 2% от зарплаты, не превышающей 8 тыс. манатов и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Работодатели обязаны будут выплачивать 2% от зарплатного фонда (не превышающим 8 тыс. манатов) и дополнительно 0,5% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь, беременных, беженцев, а также иностранных подданных и лиц без гражданства стоимость пакета услуг составит 90 манатов в год и будет покрываться из госбюджета.

Для физических лиц, взятых на налоговый учет, стоимость пакета услуг по ОМС составит 4% от минимальной заработной платы (в настоящее время 300 манатов – ИФ). Физические лица, выполняющие работы или услуги на основе гражданско-правовых договоров для получения пакета услуг ОМС будут обязаны выплачивать 2% от доходов до 8 тыс. манатов и 1% от части доходов, превышающих 8 тыс. манатов.

Все прочие лица будут обязаны с 2023 года направлять на ОМС 48% от минимальной заработной платы.

Страховые взносы будут рассчитываться ежемесячно, и их необходимо будет оплачивать не позже 15 числа следующего месяца.

Изменения также подразумевают дополнительные выплаты в тех случаях, когда застрахованный обращается в медицинское учреждение не по направлению. В целом застрахованные должны обращаться в медицинские учреждения по территориальному принципу.

Поправки в законе предусматривают ликвидацию понятий базового и дополнительного пакета услуг и внедрение единого пакета услуг. Кроме того введено понятие суммы совместного финансирования – части убытков, не попадающих под покрытие ОМС, и оплачиваемых застрахованным.

В список застрахованных включены беженцы, а также иностранные подданные и лица без гражданства, взятые на попечительство Представительством Верховного комиссара ООН по беженцам.

Изменения в законе определяют круг лиц, на которых не будет распространяться система ОМС. В эту категорию включены лица, проходящие воинскую службу, подследственные, заключенные, а также лица, которые в соответствии с Миграционным кодексом Азербайджана, временно находящиеся или проживающие в стране.

Изменения в законе позволяют гражданам при обращении за услугами ОМС самим выбирать медицинское учреждение и лечащего врача.

Для финансирования ОМС, в 2020 году из госбюджета будет выделено 900 млн манатов, от работников и работодателей ожидается поступление 229 млн манатов, еще 185 млн манатов поступят из других источников.

Внедрение ОМС в Азербайджане в 2020 году будет проходить в 4 этапа. Каждый этап будет реализовываться в соответствующем квартале следующего года. На первом этапе ОМС будет полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана, на втором этапе - еще в 17 западных районах, на третьем - в 14 южных районах, а в четвертом квартале заработает в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

А.Азизов