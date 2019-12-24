В Азербайджане планируют в 2020г запустить новый пчеловодческий комплекс в поселке Лахыдж

Азербайджан в 2020 году продолжит совершенствование и реконструкцию сельскохозяйственной инфраструктуры, заявил министр сельского хозяйства страны Инам Керимов.
«В частности, в следующем году будет завершено строительство нового коневодческого центра в Агстафе. Уже начато строительство здания лаборатории НИИ Ветеринарии, клиники ветеринарии, животноводческого комплекса для НИИ Животноводства в Гейчае», - сказал Керимов в интервью пресс-службе партии «Йени Азербайджан».
По словам министра в следующем году также запланировано завершение строительства прививочного комплекса НИИ виноградарства и виноделия в Шемахе и начало строительства пчеловодческого комплекса в поселке Лахыдж Исмайыллинского района.
«Также продолжаются работы по улучшению материально-технической базы Азербайджанского государственного аграрного университета. На стадии завершения строительство нового корпуса университета, а также профессиональной школы. В следующем году запланировано строительство и сдача в эксплуатацию сортировочно-опытных центров различного назначения», - отметил Керимов.
А.Мамедов
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