В Азербайджане планируют в 2020г запустить новый пчеловодческий комплекс в поселке Лахыдж

Азербайджан в 2020 году продолжит совершенствование и реконструкцию сельскохозяйственной инфраструктуры, заявил министр сельского хозяйства страны Инам Керимов.

«В частности, в следующем году будет завершено строительство нового коневодческого центра в Агстафе. Уже начато строительство здания лаборатории НИИ Ветеринарии, клиники ветеринарии, животноводческого комплекса для НИИ Животноводства в Гейчае», - сказал Керимов в интервью пресс-службе партии «Йени Азербайджан».

По словам министра в следующем году также запланировано завершение строительства прививочного комплекса НИИ виноградарства и виноделия в Шемахе и начало строительства пчеловодческого комплекса в поселке Лахыдж Исмайыллинского района.

«Также продолжаются работы по улучшению материально-технической базы Азербайджанского государственного аграрного университета. На стадии завершения строительство нового корпуса университета, а также профессиональной школы. В следующем году запланировано строительство и сдача в эксплуатацию сортировочно-опытных центров различного назначения», - отметил Керимов.

А.Мамедов