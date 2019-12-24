США разберутся, что за сюрприз может готовить КНДР для Вашингтона на это Рождество, и отреагируют соответствующим образом, заверил во вторник журналистов президент США Дональд Трамп.

"Все в порядке. Мы узнаем, что там за сюрприз, и успешно примем меры по этому поводу", - сказал он во время общения с прессой в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы посмотрим, что произойдет. У всех есть сюрпризы для меня, но посмотрим, что будет. Я займусь ими (неожиданными событиями - ИФ), как только они проявятся", - добавил президент.

При этом он предположил, что на самом деле руководство Северной Кореи вместо ракетного испытания отправит ему, Трампу, подарочную вазу.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации. По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является так называемым "рождественским подарком", который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону.

Собеседник отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын занял "выжидательную" позицию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп оказался политически уязвим из-за процедуры импичмента.

Как подчеркнул источник, если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, то северокорейцы могут быть более готовы к возобновлению переговоров

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.