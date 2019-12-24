Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.885 RUR   0.0273 GBR   2.2004 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

24.12.2019 20:02

США готовы к любым "сюрпризам" от Северной Кореи на Рождество - Трамп

США разберутся, что за сюрприз может готовить КНДР для Вашингтона на это Рождество, и отреагируют соответствующим образом, заверил во вторник журналистов президент США Дональд Трамп.

"Все в порядке. Мы узнаем, что там за сюрприз, и успешно примем меры по этому поводу", - сказал он во время общения с прессой в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы посмотрим, что произойдет. У всех есть сюрпризы для меня, но посмотрим, что будет. Я займусь ими (неожиданными событиями - ИФ), как только они проявятся", - добавил президент.

При этом он предположил, что на самом деле руководство Северной Кореи вместо ракетного испытания отправит ему, Трампу, подарочную вазу.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации. По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является так называемым "рождественским подарком", который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону.

Собеседник отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын занял "выжидательную" позицию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп оказался политически уязвим из-за процедуры импичмента.

Как подчеркнул источник, если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, то северокорейцы могут быть более готовы к возобновлению переговоров

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, КНДР, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


США наблюдают за Северной Кореей очень внимательно - Трамп Ким Чен ын пригласил Трампа посетить Пхеньян - газета Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Ю.Кореи, но санкции решил пока не отменять Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]