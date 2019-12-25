Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.885 RUR   0.0273 GBR   2.2004 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.12.2019 09:17

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:36 в среду землетрясения имел координаты 50.56 градуса северной широты и -129.94 градуса западной долготы, он находился в 452 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер)

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, в понедельник в этом районе было зафиксировано два подземных толчке магнитудой 5,5 и 5,6.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Канада против возвращения РФ к G8 - Трюдо Канадский премьер надеется, что Россия станет играть более положительную роль на мировой арене Правительство Канады поддержит законопроект о санкциях против России - глава МИД Премьер Канады заявляет, что его страна готова работать над усилением санкций против РФ Нарышкин: США и Канада ведут себя в СЕ как надсмотрщики, разоряют всю Европу Теракт в Канаде подтверждает, что мировое сообщество должно совместными усилиями противостоять терроризму - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]