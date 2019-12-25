У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:36 в среду землетрясения имел координаты 50.56 градуса северной широты и -129.94 градуса западной долготы, он находился в 452 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер)
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, в понедельник в этом районе было зафиксировано два подземных толчке магнитудой 5,5 и 5,6.
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