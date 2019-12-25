Члена правящей партии Японии арестовали по подозрению во взяточничестве

Депутат от правящей Либерально-демократической партии Цукаса Акимото был арестован в Японии 25 декабря по подозрению в получении взяток, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что Акимото подозревается в получении взяток от китайских компаний в связи с проектом открытия интегрированного курорта, включающего казино.
Ранее токийская окружная прокуратура провела обыски в офисе Акимото, а также в резиденциях двух его бывших помощников в связи с утверждениями о том, что бывший высокопоставленный японский сотрудник дочернего отделения китайской компании, которая намеревалась открыть курорт в Японии, ввез в страну миллионы иен из-за рубежа без уведомления таможни.
Предполагается, что данные деньги предназначались для взятки Акимото.
Прокуратура считает, что сумма взятки могла составлять около $20-30 тыс.
С августа 2017 по октябрь 2018 года Акимото занимал пост замминистра и курировал вопросы инвестиционных проектов.
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