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Дальнее зарубежье 25.12.2019 09:28

Члена правящей партии Японии арестовали по подозрению во взяточничестве

Депутат от правящей Либерально-демократической партии Цукаса Акимото был арестован в Японии 25 декабря по подозрению в получении взяток, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Акимото подозревается в получении взяток от китайских компаний в связи с проектом открытия интегрированного курорта, включающего казино.

Ранее токийская окружная прокуратура провела обыски в офисе Акимото, а также в резиденциях двух его бывших помощников в связи с утверждениями о том, что бывший высокопоставленный японский сотрудник дочернего отделения китайской компании, которая намеревалась открыть курорт в Японии, ввез в страну миллионы иен из-за рубежа без уведомления таможни.

Предполагается, что данные деньги предназначались для взятки Акимото.

Прокуратура считает, что сумма взятки могла составлять около $20-30 тыс.

С августа 2017 по октябрь 2018 года Акимото занимал пост замминистра и курировал вопросы инвестиционных проектов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ДЕПУТАТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]