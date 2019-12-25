Члена правящей партии Японии арестовали по подозрению во взяточничестве

Депутат от правящей Либерально-демократической партии Цукаса Акимото был арестован в Японии 25 декабря по подозрению в получении взяток, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Акимото подозревается в получении взяток от китайских компаний в связи с проектом открытия интегрированного курорта, включающего казино.

Ранее токийская окружная прокуратура провела обыски в офисе Акимото, а также в резиденциях двух его бывших помощников в связи с утверждениями о том, что бывший высокопоставленный японский сотрудник дочернего отделения китайской компании, которая намеревалась открыть курорт в Японии, ввез в страну миллионы иен из-за рубежа без уведомления таможни.

Предполагается, что данные деньги предназначались для взятки Акимото.

Прокуратура считает, что сумма взятки могла составлять около $20-30 тыс.

С августа 2017 по октябрь 2018 года Акимото занимал пост замминистра и курировал вопросы инвестиционных проектов.