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СНГ 25.12.2019 09:46

В Казахстане временно запретили торговлю "снюсом"

В Казахстане введен временный запрет на ввоз и реализацию никотиносодержащей продукции в виде леденцов и жевательной резинки, сообщил комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Мигздрава республики.

"Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан вынесено постановление о введении временной санитарной меры по запрету ввоза, применения, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий "снюс"", - говорится в сообщении комитета, размещенном на его сайте.

В сообщении указывается, данная мера вызвана "большой популярностью" так называемых "снюсов", содержащих от 20 до 250 мг никотина (для сравнения - в одной сигарете содержится 1,5 мг никотина), вызывающих при потреблении нейротоксические нарушения, приводящих к расстройствам сознания, в дальнейшем - к физической и поведенческой зависимости".

"Среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 мг на килограмм веса и при малом весе детей и подростков такая доза может привести к летальному исходу", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках мониторинга безопасности продукции, территориальным подразделениям комитета поручено произвести закуп "снюсов" по всей республике на всех объектах торговли "с последующим проведением определением содержания никотина и других токсичных веществ".

Также поручено провести совместно с местными исполнительными органами, управлениями образования, здравоохранения молодежными центрами здоровья широкомасштабные акции по разъяснению воздействия на организм детей и подростков никотиносодержащих смесей и психоактивных веществ; провести разъяснительную работу и при выявлении нарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством республики.

Наряду с этим подразделениям комитета совместно с органами внутренних дел поручено "довести до сведения хозяйствующих субъектов о запрещении реализации детям дошкольного и школьного возраста указанной продукции на всех объектах (образовательные организации, объекты торговли, торгово-развлекательные объекты и другие)".

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Тэги: КАЗАХСТАН, СНЮС, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]