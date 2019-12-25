В Казахстане введен временный запрет на ввоз и реализацию никотиносодержащей продукции в виде леденцов и жевательной резинки, сообщил комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Мигздрава республики.
"Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан вынесено постановление о введении временной санитарной меры по запрету ввоза, применения, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий "снюс"", - говорится в сообщении комитета, размещенном на его сайте.
В сообщении указывается, данная мера вызвана "большой популярностью" так называемых "снюсов", содержащих от 20 до 250 мг никотина (для сравнения - в одной сигарете содержится 1,5 мг никотина), вызывающих при потреблении нейротоксические нарушения, приводящих к расстройствам сознания, в дальнейшем - к физической и поведенческой зависимости".
"Среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 мг на килограмм веса и при малом весе детей и подростков такая доза может привести к летальному исходу", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в рамках мониторинга безопасности продукции, территориальным подразделениям комитета поручено произвести закуп "снюсов" по всей республике на всех объектах торговли "с последующим проведением определением содержания никотина и других токсичных веществ".
Также поручено провести совместно с местными исполнительными органами, управлениями образования, здравоохранения молодежными центрами здоровья широкомасштабные акции по разъяснению воздействия на организм детей и подростков никотиносодержащих смесей и психоактивных веществ; провести разъяснительную работу и при выявлении нарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством республики.
Наряду с этим подразделениям комитета совместно с органами внутренних дел поручено "довести до сведения хозяйствующих субъектов о запрещении реализации детям дошкольного и школьного возраста указанной продукции на всех объектах (образовательные организации, объекты торговли, торгово-развлекательные объекты и другие)".
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