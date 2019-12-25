Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit будут проходить, в том числе, в Лондоне - газета

Лондон, по всей видимости, станет еще одним местом для переговоров Великобритании и ЕС, которые пройдут уже после Brexit и будут посвящены вопросам дальнейших отношений между сторонами, сообщает во вторник газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что этот вариант будет подтвержден на "переговорах о переговорах" Великобритании и ЕС, которые должны будут пройти в феврале будущего года.
Предположительно, для будущих переговоров в Лондоне - с участием главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье и пока не названного представителя британской стороны - будет выбран секретариат кабинета министров Великобритании на улице Уайтхолл.
The Guardian напоминает, что после Brexit 31 января 2020 года Великобритания перестанет быть членом ЕС, но в течение 11 месяцев будет оставаться в составе таможенного союза и единого рынка ЕС. При этом в ЕС ожидают, что переговоры о дальнейших взаимоотношениях сторон будут вестись не в одном месте - в Брюсселе, как прежде.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.
На прошлой палата общин британского парламента предварительно одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС, который включает согласованное премьером страны Борисом Джонсоном с Брюсселем соглашение по Brexit.
Однако речь шла о первом голосовании палаты общин нового созыва по данному законопроекту. Эксперты ожидали его результатов, чтобы посмотреть, насколько мощной поддержкой в парламенте теперь пользуются планы Джонсона по выводу Великобритании из ЕС.
Ожидается, что теперь, уже в следующем году, состоится финальное - "третье чтение". В начале января обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем в каждой из палат состоится окончательное голосование.
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