Трамп еще не купил рождественский подарок супруге Мелании

Президент США Дональд Трамп еще не выбрал подарок на Рождество для своей супруги - Мелании, сообщило во вторник издание The Hill.
"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени", - заявил Трамп, отвечая на вопрос военнослужащих США о том, что он приготовил первой леди в качестве рождественского подарка.
"У меня для нее есть красивая открытка..., много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Трамп провел телемост с военнослужащими США по всему миру, находясь на отдыхе с супругой в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).
Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру готовятся отмечать Рождество в ночь на 25 декабря.
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