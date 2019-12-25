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Дальнее зарубежье 25.12.2019 10:25

Трамп еще не купил рождественский подарок супруге Мелании

Президент США Дональд Трамп еще не выбрал подарок на Рождество для своей супруги - Мелании, сообщило во вторник издание The Hill.

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени", - заявил Трамп, отвечая на вопрос военнослужащих США о том, что он приготовил первой леди в качестве рождественского подарка.

"У меня для нее есть красивая открытка..., много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телемост с военнослужащими США по всему миру, находясь на отдыхе с супругой в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру готовятся отмечать Рождество в ночь на 25 декабря.

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Тэги: США, ТРАМП, СУПРУГА, ПОДАРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]