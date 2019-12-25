Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 декабря ЦБА установил 1,8846 манат/1EUR (24 декабря – 1,885/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 декабря установил 0,0275 манат/1RUB (24 декабря – 0,0273 манат/1RUB).

А. Мамедов