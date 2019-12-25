Молдавия в новом году заключит пакет важных соглашений с Россией - Додон

Пакет важных молдавско-российских соглашений будет подписан в следующем году, сообщил президент Молдавии Игорь Додон во вторник вечером на своей странице в facebook, сообщив о состоявшейся встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.
"Обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях, с удовлетворением констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Молдавии",- отметил Додон.
Он сообщил, что рассмотрели план взаимодействия двух стран в 2020 году. "В частности, был подчеркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны", - подчеркнул Додон.
Он также сообщил, что в 2020 году ожидается официальный визит в Молдавию представителей руководства России - президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева или председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
США готовы к любым "сюрпризам" от Северной Кореи на Рождество - Трамп
Лидеры стран СНГ, Грузии и Украины поздравили президента Азербайджана с 58-летием
Азербайджанская промышленная корпорация отбирает аудитора
Минсельхоз направит свыше 1,7 млн манатов на строительство мини-предприятия по переработке хлопка
Гянджинский госуниверситет проведет капремонт за 8,3 млн манатов
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Президент Азербайджана выделил 20,6 млн манатов на строительство жилых домов для ветеранов Карабаха и семьям шехидов
Новый центр DOST в Хазарском районе сможет ежегодно обслуживать свыше 70 тыс. граждан
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г