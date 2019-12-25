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СНГ 25.12.2019 10:28

Молдавия в новом году заключит пакет важных соглашений с Россией - Додон

Пакет важных молдавско-российских соглашений будет подписан в следующем году, сообщил президент Молдавии Игорь Додон во вторник вечером на своей странице в facebook, сообщив о состоявшейся встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях, с удовлетворением констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Молдавии",- отметил Додон.

Он сообщил, что рассмотрели план взаимодействия двух стран в 2020 году. "В частности, был подчеркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны", - подчеркнул Додон.

Он также сообщил, что в 2020 году ожидается официальный визит в Молдавию представителей руководства России - президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева или председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]