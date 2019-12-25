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Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

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ТЭК 25.12.2019 09:52

Цена Brent во вторник поднялась до максимума за 3 месяца - $67,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики.

При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников, отмечает MarketWatch. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подорожали на $0,81 (на 1,22%) - до $67,2 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,59 (на 0,97%) - до $61,11 за баррель. Это самый высокий уровень за последние три дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]