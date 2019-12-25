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ТЭК 25.12.2019 10:15

ЛУКОЙЛ интересуется 2 проектами в Азербайджане, рассчитывает в I квартале 2020г завершить переговоры - Алекперов

Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует в первом квартале 2020 года завершить переговоры с Азербайджаном по реализации новых проектов, заявил президент компании Вагид Алекперов.

«В Азербайджане у нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договоры по ним еще не подписаны», - сказал Алекперов в интервью российской газете «Коммерсант».

Он добавил, что с учетом того, что «ЛУКОЙЛ» свои первые зарубежные проекты реализовал в Казахстане и Азербайджане, компания хорошо знакома с этими территориями.

«На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях», - сказал он.

Ранее глава ЛУКОЙЛ заявил, что компания хочет приобрести 20% в проекте Абшерон в азербайджанском секторе Каспия: по 10% и у Total, и у SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛУКОЙЛ, ПРОЕКТЫ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]