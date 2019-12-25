ЛУКОЙЛ интересуется 2 проектами в Азербайджане, рассчитывает в I квартале 2020г завершить переговоры - Алекперов

Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует в первом квартале 2020 года завершить переговоры с Азербайджаном по реализации новых проектов, заявил президент компании Вагид Алекперов.

«В Азербайджане у нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договоры по ним еще не подписаны», - сказал Алекперов в интервью российской газете «Коммерсант».

Он добавил, что с учетом того, что «ЛУКОЙЛ» свои первые зарубежные проекты реализовал в Казахстане и Азербайджане, компания хорошо знакома с этими территориями.

«На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях», - сказал он.

Ранее глава ЛУКОЙЛ заявил, что компания хочет приобрести 20% в проекте Абшерон в азербайджанском секторе Каспия: по 10% и у Total, и у SOCAR.

Н.Аббасова