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Инфраструктура и тендеры 25.12.2019 10:21

Гянджинский госуниверситет проведет капремонт за 8,3 млн манатов

Гянджинский государственный университет привлек строительно-ремонтное управление №19 для проведения работ по капитальному ремонту.

Согласно данным www.etender.gov.az, с управлением заключен договор на сумму 8 млн 360,635 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, КАПРЕМОНТ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]