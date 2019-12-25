Минсельхоз направит свыше 1,7 млн манатов на строительство мини-предприятия по переработке хлопка

Министерство сельского хозяйства Азербайджана построит в Сальянском районе мини-цех по переработке хлопка.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ЗАО «Ramco» подписан контракт с этой целью.

Сумма контракта - 1 млн 729,744 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков