Азербайджанская промышленная корпорация отбирает аудитора

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» объявила опрос предложений с целью отбора аудитора.
«Победитель опроса должен будет провести аудит балансового отчета корпорации за 2019 год, а также финансовой отчетности за 2020 год», - говорится в объявлении корпорации.
Предложения принимаются до 12:00 7 января 2020 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
А.Мамедов
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