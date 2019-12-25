Азербайджанская промышленная корпорация отбирает аудитора

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» объявила опрос предложений с целью отбора аудитора.

«Победитель опроса должен будет провести аудит балансового отчета корпорации за 2019 год, а также финансовой отчетности за 2020 год», - говорится в объявлении корпорации.

Предложения принимаются до 12:00 7 января 2020 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

А.Мамедов