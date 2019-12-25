Наводнение в Венеции идет на убыль

В Венеции, пострадавшей перед Рождеством от наводнений, ситуация постепенно приходит в норму, сообщают итальянские СМИ.
Утром вода в городе поднялась до отметки в 119 см, а затем начала отступать. О серьезных затоплениях не сообщается.
В понедельник утром уровень воды поднимался на 144 см выше нормы, во вторник - на 139 см.
Ожидается, что в четверг вода поднимется максимум на 100 см. При таком значении затапливает не больше 5% пешеходной части города.
Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.
Азербайджан снизил более чем в 2 раза стоимость многоразовой визы для граждан США и Южной Кореи
В Германии появился «Дом Азербайджана»
Китай в ноябре вдвое увеличил импорт СПГ из Катара, поставок из США не было
Новак: без учета конденсата снижение Россией добычи нефти в декабре - 240 тыс. б/с
Аналитики не ждут взлетов нефти в 2020г, хотя ОПЕК+ снизит избыток
Турция останется направлением №1 для россиян даже после введения налога в отелях
В Азербайджане разрабатывают инвестиционную программу в сфере туризма
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г