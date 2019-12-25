Китай нарастил в ноябре импорт нефти из России до рекорда

Китай увеличил импорт нефти из России в ноябре до рекордного объема, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
В прошлом месяце показатель составил 7,64 млн тонн по сравнению с 6,97 млн тонн в октябре.
Импорт нефти из Саудовской Аравии вырос до 8,21 млн тонн с 8,41 млн тонн, из Ирака - до 5,8 млн тонн с 4,93 млн тонн.
При этом Китай сократил поставки нефти из США в ноябре до 257,214 тыс. тонн против 908,422 тыс. тонн месяцем ранее.
Объем импортированной из Ирана нефти поднялся до 547,758 тыс. тонн по сравнению с 532,79 тыс. тонн в октябре.
В целом Китай увеличил импорт нефти в ноябре до рекордных 11,18 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg.
Добыча нефти в стране в прошлом месяце составила 3,84 млн б/с, что является максимальным показателем с июля. По итогам 2019 года увеличение производства нефти в КНР может быть зафиксировано впервые за четыре года.
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