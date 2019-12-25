Президент Бразилии после падения временно потерял память

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что при падении в президентском дворце ударился головой и на короткое время лишился памяти, однако теперь чувствует себя хорошо, сообщает бразильское ТВ.

"В тот момент я потерял память. На следующий день мне удалось вспомнить многое, а уже сейчас я в полном порядке. Например, я не помню, что я делал вчера", - рассказал он в интервью бразильским журналистам.

Болсонару ранее на этой неделе упал во дворце, после чего его госпитализировали и сделали компьютерную томографию черепа. Она не выявила никаких осложнений. Одну ночь он провел в больнице после того, как медики рекомендовали ему покой.

Во время предвыборной кампании Болсонару подвергся нападению. После этого он перенес серию операций, и с тех пор его здоровье стало предметом беспокойства общественности.

Президент Бразилии отмечал, что "его здоровье в порядке", но "некоторые последствия нападения есть".

Ранее в декабре Болсонару прошел скрининг рака кожи.