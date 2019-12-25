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Дальнее зарубежье 25.12.2019 14:44

Президент Бразилии после падения временно потерял память

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что при падении в президентском дворце ударился головой и на короткое время лишился памяти, однако теперь чувствует себя хорошо, сообщает бразильское ТВ.

"В тот момент я потерял память. На следующий день мне удалось вспомнить многое, а уже сейчас я в полном порядке. Например, я не помню, что я делал вчера", - рассказал он в интервью бразильским журналистам.

Болсонару ранее на этой неделе упал во дворце, после чего его госпитализировали и сделали компьютерную томографию черепа. Она не выявила никаких осложнений. Одну ночь он провел в больнице после того, как медики рекомендовали ему покой.

Во время предвыборной кампании Болсонару подвергся нападению. После этого он перенес серию операций, и с тех пор его здоровье стало предметом беспокойства общественности.

Президент Бразилии отмечал, что "его здоровье в порядке", но "некоторые последствия нападения есть".

Ранее в декабре Болсонару прошел скрининг рака кожи.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]