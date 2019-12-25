Сирийские военные близки к освобождению стратегически важного города в Идлибе

Сирийские правительственные войска продолжают наступление на город Маарат-эн-Нуман и близки к его захвату, сообщают арабские СМИ и следящие за ходом боевых действий активисты.
Военным вечером во вторник удалось отбить контратаку экстремистов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" , после чего правительственные силы возобновили продвижение к стратегически важному городу.
Во вторник поступали данные о том, что боевики рассматривают возможность отступления Маарат-эн-Нумана и даже вели переговоры о сдаче города с правительственными силами.
Ранее сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.
Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.
Азербайджан снизил более чем в 2 раза стоимость многоразовой визы для граждан США и Южной Кореи
В Германии появился «Дом Азербайджана»
Китай в ноябре вдвое увеличил импорт СПГ из Катара, поставок из США не было
Новак: без учета конденсата снижение Россией добычи нефти в декабре - 240 тыс. б/с
Аналитики не ждут взлетов нефти в 2020г, хотя ОПЕК+ снизит избыток
Турция останется направлением №1 для россиян даже после введения налога в отелях
В Азербайджане разрабатывают инвестиционную программу в сфере туризма
Еврокомиссия обязала Booking.com сообщать пользователям правду о скидках на отели
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Банк Республика запускает конкурс «Найди код, выиграй подарок»!
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г