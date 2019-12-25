Сирийские военные близки к освобождению стратегически важного города в Идлибе

Сирийские правительственные войска продолжают наступление на город Маарат-эн-Нуман и близки к его захвату, сообщают арабские СМИ и следящие за ходом боевых действий активисты.

Военным вечером во вторник удалось отбить контратаку экстремистов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" , после чего правительственные силы возобновили продвижение к стратегически важному городу.

Во вторник поступали данные о том, что боевики рассматривают возможность отступления Маарат-эн-Нумана и даже вели переговоры о сдаче города с правительственными силами.

Ранее сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.