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Регион 25.12.2019 15:28

Российский и иранский дипломаты обсудили вопросы антитеррористического взаимодействия - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов обсудил с иранским коллегой Голамом Дехкани взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"25 декабря в Москве по инициативе иранской стороны состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ О.В.Сыромолотова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по международно-правовым вопросам Г.Х.Дехкани, находящимся здесь в связи с российско-иранскими консультациями в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы стороны "обменялись мнениями по актуальной контртеррористической повестке дня с акцентом на глобальные и региональные террористические угрозы, обсудили состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в данной области как в двустороннем формате, так и на международных площадках, прежде всего в ООН".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]