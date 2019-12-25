Российский и иранский дипломаты обсудили вопросы антитеррористического взаимодействия - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов обсудил с иранским коллегой Голамом Дехкани взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"25 декабря в Москве по инициативе иранской стороны состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ О.В.Сыромолотова с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по международно-правовым вопросам Г.Х.Дехкани, находящимся здесь в связи с российско-иранскими консультациями в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что в ходе беседы стороны "обменялись мнениями по актуальной контртеррористической повестке дня с акцентом на глобальные и региональные террористические угрозы, обсудили состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в данной области как в двустороннем формате, так и на международных площадках, прежде всего в ООН".
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