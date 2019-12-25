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Дальнее зарубежье 25.12.2019 15:49

Правительственные силы начали антитеррористическую операцию на севере Афганистана

Совместная контртеррористическая операция "Шохин- 307" силовых структур Афганистана при поддержке авиации началась в среду в северных провинциях Балх и Саманган, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре 209-го корпуса Афганской национальной армии (АНА).

"Общее командование операцией с участием подразделений национальной армии, полиции и управления безопасности, которая началась на территории уездов Зари и Кишинди провинции Балх, а также в уезде Дара-и-Суфи Пайян провинции Саманган, осуществляется начальником штаба 209-го корпуса бригадным генералом Абдулсами Бахши", - сообщил начальник пресс-центра корпуса Ханиф Резаи.

В ходе операции афганские военные намерены очистить регион от террористов, ликвидировать их стратегические объекты, создать несколько опорных пунктов правительственных сил, отметил Резаи.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СЕВЕР, АНТИТЕРРОР, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]