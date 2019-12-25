Президент Киргизии Жээнбеков исключает возможность своего второго срока на посту главы государства

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову на пресс-конференции в среду предложили остаться во главе государства на второй срок, он отказался.

"Союз азербайджанцев и других тюркоязчных народов мира поддерживает вашу работу. Мы видим ваши старания на посту. Для решительных преобразований в нашей республике необходим еще один срок, для преобразований одного срока недостаточно", - заявил один из участников итоговой пресс-конференции, обращаясь к Жээнбекову.

Президент прервал его словами: "Не, не, не, кончайте. Одного срока хватит".

По конституции Киргизии президент республики имеет право избираться лишь на один шестилетний срок. Жээнбеков вступил в должность в 2017 году.