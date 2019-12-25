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СНГ 25.12.2019 15:04

Президент Киргизии Жээнбеков исключает возможность своего второго срока на посту главы государства

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову на пресс-конференции в среду предложили остаться во главе государства на второй срок, он отказался.

"Союз азербайджанцев и других тюркоязчных народов мира поддерживает вашу работу. Мы видим ваши старания на посту. Для решительных преобразований в нашей республике необходим еще один срок, для преобразований одного срока недостаточно", - заявил один из участников итоговой пресс-конференции, обращаясь к Жээнбекову.

Президент прервал его словами: "Не, не, не, кончайте. Одного срока хватит".

По конституции Киргизии президент республики имеет право избираться лишь на один шестилетний срок. Жээнбеков вступил в должность в 2017 году.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]