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СНГ 25.12.2019 15:15

Правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции, создана хорошая макроэкономической базы для дальнейшего развития - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал в числе главных достижений работы правительства в уходящем году создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.

"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Президент традиционно приехал в Дом правительства на встречу с кабинетом министров перед Новым годом.

Путин подчеркнул: "Мы много раз говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, и тогда мы ее больше немножко раскачаем и разгоним". "Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможности для дальнейшего развития, - это очевидный факт", - подчеркнул Путин.

По его словам, "что делать дальше, будем решать в ближайшее время".

"Но очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, уже недостаточно. Нужно сделать все, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать дальше по достижению этих целей", - сказал президент, добавив, что сами по себе нацпроекты не являются самоцелью, цель - улучшение жизни граждан.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]