Правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции, создана хорошая макроэкономической базы для дальнейшего развития - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал в числе главных достижений работы правительства в уходящем году создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.

"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Президент традиционно приехал в Дом правительства на встречу с кабинетом министров перед Новым годом.

Путин подчеркнул: "Мы много раз говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, и тогда мы ее больше немножко раскачаем и разгоним". "Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможности для дальнейшего развития, - это очевидный факт", - подчеркнул Путин.

По его словам, "что делать дальше, будем решать в ближайшее время".

"Но очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, уже недостаточно. Нужно сделать все, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать дальше по достижению этих целей", - сказал президент, добавив, что сами по себе нацпроекты не являются самоцелью, цель - улучшение жизни граждан.