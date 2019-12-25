Правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции, создана хорошая макроэкономической базы для дальнейшего развития - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал в числе главных достижений работы правительства в уходящем году создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.
"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.
Президент традиционно приехал в Дом правительства на встречу с кабинетом министров перед Новым годом.
Путин подчеркнул: "Мы много раз говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, и тогда мы ее больше немножко раскачаем и разгоним". "Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможности для дальнейшего развития, - это очевидный факт", - подчеркнул Путин.
По его словам, "что делать дальше, будем решать в ближайшее время".
"Но очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, уже недостаточно. Нужно сделать все, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать дальше по достижению этих целей", - сказал президент, добавив, что сами по себе нацпроекты не являются самоцелью, цель - улучшение жизни граждан.
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