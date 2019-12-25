Военно-морские учения Ирана, России и КНР состоятся с 27 по 30 декабря, заявляют в Тегеране

Россия, Иран и Китай проведут четырехдневные совместные военно-морские учения, начиная с 27 декабря, сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазля Шекарчи.
Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе. Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.
В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.
В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.
Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.
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