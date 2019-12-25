Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8846 RUR   0.0275 GBR   2.2024 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.11 0.59 Brent 67.20 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.12.2019 16:16

Военно-морские учения Ирана, России и КНР состоятся с 27 по 30 декабря, заявляют в Тегеране

Россия, Иран и Китай проведут четырехдневные совместные военно-морские учения, начиная с 27 декабря, сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазля Шекарчи.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе. Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ФЛОТ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Замглавы МИД Ирана Аракчи расскажет о ситуации вокруг СВПД на конференции по нераспространению в Москве В МИД Ирана поддержали сочинские договоренности России и Турции по Сирии Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юге Ирана Путин призвал соседей Ирана относиться с уважением к интересам Тегерана Путин предлагает Рухани обсудить СВПД, Сирию, отношения России и Ирана Зариф: военно-морские учения Ирана, РФ и КНР не следует считать враждебным шагом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]