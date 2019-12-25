Азербайджан снизил более чем в 2 раза стоимость многоразовой визы для граждан США и Южной Кореи

Правительство Азербайджана приняло решение снизить госпошлины за выдачу многоразовых виз для въезда в страну граждан США и Южной Кореи.
«В настоящее время госпошлина за выдачу многоразовой визы для въезда иностранных граждан в Азербайджан составляет $350», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
При этом США и Южная Корея обратились к азербайджанской стороне с просьбой снизить размер госпошлины за выдачу такой визы и унифицировать ее с госпошлиной, применяемой США и Южной Кореей в отношении граждан Азербайджана.
В частности, госпошлина на получение многоразовой визы для въезда в США для граждан Азербайджана (студентов, туристов и по обмену) составляет $160, для религиозных деятелей, по трудовым вопросам - $190.
Для въезда в Южную Корею по многоразовой визе граждане Азербайджана в настоящее время платят $150.
«Азербайджанская сторона, рассмотрев данные обращения, приняла решение о целесообразности снижения размера госпошлины на выдачу многоразовых виз для граждан США и Южной Кореи. Кроме этого, данное решение положительно повлияет на расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений с этими странами, а также увеличит число приезжающих в Азербайджан», - подчеркнули в кабмине.
Таким образом, стоимость многоразовой визы для граждан Южной Кореи снижена в 2,3 раза, для граждан США – в 2,2 раза и 1,8 раза соответственно.
А.Азизов
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