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Внешняя политика 25.12.2019 15:35

Азербайджан снизил более чем в 2 раза стоимость многоразовой визы для граждан США и Южной Кореи

Правительство Азербайджана приняло решение снизить госпошлины за выдачу многоразовых виз для въезда в страну граждан США и Южной Кореи.

«В настоящее время госпошлина за выдачу многоразовой визы для въезда иностранных граждан в Азербайджан составляет $350», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

При этом США и Южная Корея обратились к азербайджанской стороне с просьбой снизить размер госпошлины за выдачу такой визы и унифицировать ее с госпошлиной, применяемой США и Южной Кореей в отношении граждан Азербайджана.

В частности, госпошлина на получение многоразовой визы для въезда в США для граждан Азербайджана (студентов, туристов и по обмену) составляет $160, для религиозных деятелей, по трудовым вопросам - $190.

Для въезда в Южную Корею по многоразовой визе граждане Азербайджана в настоящее время платят $150.

«Азербайджанская сторона, рассмотрев данные обращения, приняла решение о целесообразности снижения размера госпошлины на выдачу многоразовых виз для граждан США и Южной Кореи. Кроме этого, данное решение положительно повлияет на расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений с этими странами, а также увеличит число приезжающих в Азербайджан», - подчеркнули в кабмине.

Таким образом, стоимость многоразовой визы для граждан Южной Кореи снижена в 2,3 раза, для граждан США – в 2,2 раза и 1,8 раза соответственно.

А.Азизов

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Тэги: США, КОРЕЯ, ВИЗА, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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