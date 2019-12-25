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Дальнее зарубежье 25.12.2019 16:47

Китайские военные провели с подлодки пуск баллистической ракеты, способной достичь США - СМИ

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела с подводной лодки испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цели в любой точке на территории США, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их данным, пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен еще в воскресенье, 22 декабря, из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря c подводной лодки атомного ракетного базирования класса Jin, которая находилась в подводном положении.

Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении.

О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, был ли он успешным, источники не сообщили.

Официальные представители Пентагона испытание комментируют.

Как указывает издание, китайское испытание проведено на фоне сообщений, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПОДЛОДКА, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]