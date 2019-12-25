Китайские военные провели с подлодки пуск баллистической ракеты, способной достичь США - СМИ

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела с подводной лодки испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цели в любой точке на территории США, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.
По их данным, пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен еще в воскресенье, 22 декабря, из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря c подводной лодки атомного ракетного базирования класса Jin, которая находилась в подводном положении.
Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении.
О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, был ли он успешным, источники не сообщили.
Официальные представители Пентагона испытание комментируют.
Как указывает издание, китайское испытание проведено на фоне сообщений, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.
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