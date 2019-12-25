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ТЭК 25.12.2019 16:07

Аналитики не ждут взлетов нефти в 2020г, хотя ОПЕК+ снизит избыток

Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны, отмечают аналитики.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия удивила рынок в начале декабря обещанием сократить добычу сверх обязательств, и это вместе с признаками оттепели в торговых отношениях США и Китая, которая может способствовать усилению спроса, побудило некоторых ведущих аналитиков пересмотреть прогнозы нефтяных котировок в сторону повышения.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. теперь ожидают, что марка Brent будет стоить в среднем $63 за баррель против прежней оценки в $60 за баррель. Стратегия ОПЕК сулит более сбалансированную, чем ожидалось ранее, динамику запасов, особенно в первой половине 2020 года, полагают они.

Средняя цена сорта WTI в 2020 году составит $58,5 за баррель, свидетельствует медианная оценка, составленная агентством на основании изучения прогнозов аналитиков после встречи ОПЕК+ в начале декабря. Сейчас WTI торгуется на уровне около $61 за баррель, а средняя цена с начала года составляет $56,95 за баррель. Нефть Brent в следующем году, как ожидается, будет стоить в среднем $64,25 за баррель против $67,2 за баррель во вторник.

Сорт I кв. 2020г II кв. 2020г III кв. 2020г 2020г 2021г
WTI $57 $58 $58 $58,5 $57,5
Brent $62 $64 $64 $64,25 $60
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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