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Регион 25.12.2019 16:13

Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.

Истребитель рухнул на землю в провинции Ардебиль. Речь шла о тестовом полете: он проводился после того, как самолет прошел техобслуживание.

В районе крушения проводится поисково-спасательная операция. Судьба экипажа пока неизвестна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]