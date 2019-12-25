Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.

Истребитель рухнул на землю в провинции Ардебиль. Речь шла о тестовом полете: он проводился после того, как самолет прошел техобслуживание.

В районе крушения проводится поисково-спасательная операция. Судьба экипажа пока неизвестна.