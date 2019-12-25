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СНГ 25.12.2019 17:03

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий вывод из российской аренды на Байконуре 11,6 тыс. га земель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года", сообщила пресс-служба главы государства.

Протокол был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске.

Протоколом вносится изменение в приложение №2 к договору аренды комплекса "Байконур", которое предусматривает возврат земельных участков площадью 11,6 тыс. гектаров, выводимых из аренды РФ.

Как отмечал ранее первый замминистра сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды четыре земельных участка. Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение, в частности для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент", и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

Вместе с этим, вывод указанных участков не предусматривает сокращение ежегодной арендной платы для российской стороны, отмечал Сапаров. Также документ не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения, а также структуры, обеспечивающие правопорядок.

Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР, ЗЕМЛИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]