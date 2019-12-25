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Дальнее зарубежье 25.12.2019 17:15

Трамп назвал "Один дома - 2", в котором он сыграл роль второго плана, величайшим рождественским хитом

Президент США Дональд Трамп назвал американский фильм "Один дома - 2", где сыграл в эпизоде роль-камео, величайшим рождественским хитом, сообщают американские СМИ.

"Да, я был в "Один дома - 2"... Это очень хороший фильм, я, мягко говоря, был тогда чуть моложе. Было честью сняться в нем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы в ходе видеоконференции с американскими военнослужащими.

"Это большой рождественский хит, один из величайших", - добавил он.

Фильм "Один дома - 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" вышел на экраны в 1992 году, он является второй частью одноименной киносерии, ставшей рождественской классикой во всем мире.

Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби. Трамп отвечает и уходит. На этом его участие в фильме заканчивается.

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Тэги: США, ТРАМП, ФИЛЬМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]