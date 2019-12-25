Почти половина граждан США считают, что Рождество стало недостаточно религиозным

По мнению 46% жителей США Рождество в стране отмечают, не делая достаточного упора на то, что это - религиозный праздник, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на совместный опрос с исследовательской компанией HarrisX.
Еще 18% опрошенных считают, что при праздновании Рождества в США, напротив, излишне подчеркивают его религиозность. Довольны религиозной составляющей в Рождестве 36% респондентов.
Члены республиканской партии чаще, чем демократы, заявляют о том, что на религии делают недостаточный акцент. Так, 57% республиканцев хотели бы, чтобы праздник был более религиозным, аналогичного мнения придерживаются 45% демократов.
Опрос проводился среди 1 тыс. человек 13-14 декабря.
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