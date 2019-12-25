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Дальнее зарубежье 25.12.2019 17:42

Почти половина граждан США считают, что Рождество стало недостаточно религиозным

По мнению 46% жителей США Рождество в стране отмечают, не делая достаточного упора на то, что это - религиозный праздник, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на совместный опрос с исследовательской компанией HarrisX.

Еще 18% опрошенных считают, что при праздновании Рождества в США, напротив, излишне подчеркивают его религиозность. Довольны религиозной составляющей в Рождестве 36% респондентов.

Члены республиканской партии чаще, чем демократы, заявляют о том, что на религии делают недостаточный акцент. Так, 57% республиканцев хотели бы, чтобы праздник был более религиозным, аналогичного мнения придерживаются 45% демократов.

Опрос проводился среди 1 тыс. человек 13-14 декабря.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОЖДЕСТВО, РЕЛИГИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]