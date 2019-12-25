МИДу Армении необходимо оставить в стороне показную «многострадальность» - Абдуллаева

МИД Азербайджана считает контрпродуктивной заявления внешнеполитического ведомства Армении по ряду исторических событий, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«К сожалению, необходимо констатировать, что нынешнее руководство Армении, продолжая практику своих предшественников, зачастую прибегает к распространению полных измышлениями заявлений, не выглядящих убедительными. Исторические факты свидетельствуют, что именно армянские вооружённые подразделения ещё с марта 1918 года начали массовое истребление мирного населения Баку, Шамахы, Губы, Карабаха, продолженное в июне-октябре того же года в Зангезурском и Нахчыванском уездах. И официальный Ереван прекрасно об этом знает», - сказала Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о столетии якобы имевших место погромов в селе Айлис Нахчыванского региона Азербайджана.

По ее словам, даже если армянская сторона и захочет предать забвению десятки тысяч мирных азербайджанцев, убитых именно по причине их этнической и религиозной принадлежности, ни история, ни архивные документы не позволят сделать этого. «Чтобы ознакомиться с политикой преднамеренных крупномасштабных убийств и геноцида, совершённых армянами против азербайджанцев в 1918 году, достаточно прочитать воспоминания Степана Шаумяна и Большую советскую энциклопедию 1926 года выпуска.

Более того, хотела бы отметить, что если МИД Армении хочет быть последовательным в своих заявлениях, то нельзя обходить молчанием массовую расправу над мирным населением азербайджанского города Ходжалы, с особой жестокостью учинённую вооружёнными силами Армении. А ведь с момента совершения этого преступления против человечности, жертвами которого стали 613 мирных жителей, в том числе 63 ребёнка и 106 женщин, минул не век, а всего 27 лет. Однако это не помешало бывшему президенту Армении (Сержу Саргсяну – ИФ) вскоре после трагедии перед лицом иностранных журналистов выступить с фактическим признанием», - подчеркнула она.

Абдуллаева считает, что в целом, на фоне призывов сопредседателей Минской группы ОБСЕ осуществлять подготовку населения к миру, подобная риторика МИД Армении выглядит насколько странной, настолько и контрпродуктивной. «Вместо озвучивания такого рода заявлений, лишь обостряющих неблагоприятный с точки зрения урегулирования карабахского конфликта эмоциональный фон, МИД Армении следовало бы, оставив в стороне показную «многострадальность», отказаться от необоснованных территориальных притязаний к Азербайджану, приступить к деоккупации и задуматься над осуществлением конкретных шагов с целью урегулирования конфликта и обеспечения условий для совместного проживания обоих народов в атмосфере мира, стабильности, безопасности и прогресса», - подчеркнула глава пресс-службы МИД Азербайджана.

А.Азизов