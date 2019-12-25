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ТЭК 25.12.2019 17:33

Министры энергетики закончили свою работу в газовых переговорах России и Украины - Новак

Необходимости принимать дополнительные решения на уровне министерств в газовых взаимоотношениях России и Украины сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все, что касается переговоров мы провели, протокол был подписан. Соответственно там определена дорожная карта, в рамках которой сейчас хозяйствующие субъекты работают над необходимыми документами: над мировым соглашением, над межоператорским соглашением ГТС и над транспортным договором. Сейчас нет необходимости принимать дополнительные решения на уровне министерств. Все идет в соответствие с достигнутыми договоренностями", - сказал министр.

Он напомнил, что "Газпром будет Нафтогазу платить за услугу (по транспортировке газа - ИФ), как организатору, а что касается тарифа национального регулятора, то он еще не установлен, до конца года должен быть установлен".

Новак сказал, также, что переговоры с Белоруссией по нефти и газу ведутся постоянно. "Мы находимся в постоянном режиме общения. У нас консультации не заканчиваются", - сказал он.

"У нас, как я понимаю, контракт действующий. Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Это еще обсуждается. Окончательных решений нет, это еще в процессе обсуждения", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]