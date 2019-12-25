В Азербайджане вступили в силу новые правила бухучета для МСП по МСФО

Коллегия министерства финансов Азербайджана утвердила новые правила ведения бухгалтерского учета по Международным стандартам финансовой отчетности.

Документ был подписан министром финансов Самиром Шарифовым 9 декабря и вступил в силу с 21 декабря 2019 года.

Новые правила определяют предмет финансовых отчетов и их качественные показатели, принципы МСФО для малых и средних предприятий, а также порядок, методы и критерии оценки финансовой отчетности.

Кроме того, в правилах указан порядок составления первичных документов учета и регистров бухгалтерского учета, а также даны критерии и правила учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов.

А.Мамедов