В Азербайджане вступили в силу новые правила бухучета для МСП по МСФО

Коллегия министерства финансов Азербайджана утвердила новые правила ведения бухгалтерского учета по Международным стандартам финансовой отчетности.
Документ был подписан министром финансов Самиром Шарифовым 9 декабря и вступил в силу с 21 декабря 2019 года.
Новые правила определяют предмет финансовых отчетов и их качественные показатели, принципы МСФО для малых и средних предприятий, а также порядок, методы и критерии оценки финансовой отчетности.
Кроме того, в правилах указан порядок составления первичных документов учета и регистров бухгалтерского учета, а также даны критерии и правила учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов.
А.Мамедов
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