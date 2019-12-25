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Бизнес и законодательство 25.12.2019 17:17

В Азербайджане вступили в силу новые правила бухучета для МСП по МСФО

Коллегия министерства финансов Азербайджана утвердила новые правила ведения бухгалтерского учета по Международным стандартам финансовой отчетности.

Документ был подписан министром финансов Самиром Шарифовым 9 декабря и вступил в силу с 21 декабря 2019 года.

Новые правила определяют предмет финансовых отчетов и их качественные показатели, принципы МСФО для малых и средних предприятий, а также порядок, методы и критерии оценки финансовой отчетности.

Кроме того, в правилах указан порядок составления первичных документов учета и регистров бухгалтерского учета, а также даны критерии и правила учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов.

А.Мамедов

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Тэги: БУХУЧЕТ, МСФО, ПРАВИЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]