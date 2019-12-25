В Азербайджане в январе-ноябре автобусами перевезено почти 1,57 млрд человек

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2019 года составил 1 млрд 856,166 млн человек, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 3 млн 727,7 тыс. человек (рост на 48,2%), морским транспортом – 19,6 тыс. человек (рост на 35,2%), воздушным транспортом – 2 млн 503,2 тыс. человек (рост на 12,1%), метро – 213 млн 865,4 тыс. человек (рост на 2%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-ноябре текущего года перевезено 1 млрд 636 млн 50,3 тыс. пассажиров (рост на 2,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 569 млн 611,1 тыс. пассажиров (рост на 2,4%), такси – 66,439 млн человек (рост на 3,5%).

Б.Рустамбеков