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Транспорт и связь 25.12.2019 17:18

В Азербайджане в январе-ноябре автобусами перевезено почти 1,57 млрд человек

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2019 года составил 1 млрд 856,166 млн человек, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 3 млн 727,7 тыс. человек (рост на 48,2%), морским транспортом – 19,6 тыс. человек (рост на 35,2%), воздушным транспортом – 2 млн 503,2 тыс. человек (рост на 12,1%), метро – 213 млн 865,4 тыс. человек (рост на 2%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-ноябре текущего года перевезено 1 млрд 636 млн 50,3 тыс. пассажиров (рост на 2,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 569 млн 611,1 тыс. пассажиров (рост на 2,4%), такси – 66,439 млн человек (рост на 3,5%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]