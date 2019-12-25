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Дальнее зарубежье 25.12.2019 18:29

Самолеты-разведчики ВВС США ведут тщательное наблюдение за территорией КНДР

Разведывательные самолеты и беспилотники ВВС США ведут практически беспрерывное наблюдение за территорией Северной Кореи на фоне обещаний Пхеньяна, преподнести "рождественский подарок", следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в среду вблизи границ КНДР осуществляли многочасовые полеты американские самолеты радиоэлектронной разведки - RC-135W и RC-135S, самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, а также стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Длительность полетов обеспечивал американский самолет-заправщик KC-135R.

Кроме того, по данным корейских СМИ, за воздушным пространством КНДР ведет наблюдение самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Южной Кореи E-737 Peace Eye, а в море дежурит южнокорейский эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для коммерческих авиалиний о возможных ракетных пусках в КНДР. В предупреждении, разосланном авиакомпаниям ранее в декабре, говорится, что Северная Корея может провести испытания ракет большей дальности в конце 2019 года или в самом начале 2020 года. В документе отмечается, что официальные лица в Южной Корее и в США "готовы к действиям" в случае северокорейских ракетных пусков.

Ранее в декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Западные СМИ ранее сообщили, что новые декабрьские спутниковые снимки завода, где КНДР производит ракетную технику, свидетельствуют о том, что Пхеньян действительно может готовиться к ракетному испытанию.

На снимках видно, что на "Заводе 16 марта", расположенном неподалеку от Пхеньяна, появилось новое сооружение. На этом заводе КНДР разрабатывает и собирает мобильные пусковые установки для запуска ракет большей дальности.

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы "разочарован", если бы Северная Корея имела что-то "в работе" на конец года в качестве ультиматума для Соединенных Штатов относительно судьбы переговоров по денуклеаризации.

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили о ситуации.

Он добавил, что США очень внимательно следят за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - отметил президент США.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, КНДР


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