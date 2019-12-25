Азерсу получит 3 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Сальяна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 3 млн манатов на работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Сальян.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков