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Внутренняя политика 25.12.2019 18:02

Азерсу получит 3 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Сальяна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 3 млн манатов на работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Сальян.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРСУ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]