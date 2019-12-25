Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на капремонт автодорог в городе Мингячевир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Мингячевир.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог, соединяющих жилые массивы Гюнешли, Баглар, Учхоз и Тингчилик с городом Мингячевир выделено 2,5 млн манатов.
Средства выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.
А. Мамедов
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