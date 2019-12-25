Алиев уверен в восстановлении территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим праздником Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.

«Сегодня Азербайджан благодаря своей независимой внутренней и внешней политике, растущему международному авторитету, экономической, политической и военной мощи вступает в новый этап развития. Являясь инициатором и участником многих глобальных транснациональных и региональных проектов, наша страна стала важным транзитным и логистическим центром в регионе, внося значительный вклад в мировую энергетическую безопасность. Богатые природные ресурсы и экономический потенциал обеспечивают прочную основу для дальнейшего укрепления геостратегических позиций Азербайджана, и мы будем продолжать нашу последовательную политику в этом направлении», - говорится в послании президента, опубликованного на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что проводимые системные ие реформы в социально-экономической, политической и правовой сферах, а также в государственном управлении, вовлечение в этот процесс современной прогрессивной молодежи, приверженных идеалам национальной независимости, уверенно приближают нас к целям стратегии развития.

«Итогом успешной проводимой политики является общественно-политическая стабильность и национально-духовное единство, а также значительное улучшение материального благосостояния граждан», - отмечается в послании.

Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Алиев отметил, что его справедливое разрешение и восстановление территориальной целостности страны остается важной задачей.

«Экономическая и военная мощь, укрепляющиеся позиции на международной арене и активные политико-дипломатичные действия мобилизованы на разрешение этой важной проблемы в соответствии с национальными интересами Азербайджана. Успехи, достигнутые в последние годы на фронте, показывают, что недалек день победы и восстановления исторической справедливости, исконно азербайджанская земля Карабах будет освобождена от врага», - сказал президент.

«Я надеюсь, что независимо от того, где проживают наши соотечественники, наряду с интеграцией в жизнь страны проживания, будут защищать свою национальную самобытность, духовные и моральные ценности, свою связь с исторической родиной, а также проявлять незыблемую солидарность и веру в настоящее и светлое будущее Азербайджана»,- отмечается в тексте поздравления.

Глава государства пожелал азербайджанцам всего мира успехов, крепкого здоровья, счастья и процветания.

Б.Рустамбеков